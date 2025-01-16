Сьогоднішня ціна BitDAO (BIT)

Поточна ціна BitDAO (BIT) сьогодні становить 1.096 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.14K USD

- зміна ціни BitDAO протягом дня — +2.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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