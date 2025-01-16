Ціна BitDAO (BIT)
Поточна ціна BitDAO (BIT) сьогодні становить 1.096 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.14K USD
- зміна ціни BitDAO протягом дня — +2.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitDAO до USD становила $ +0.024757.
За останні 30 днів зміна ціни BitDAO до USD становила $ -0.1628079504.
За останні 60 днів зміна ціни BitDAO до USD становила $ +0.5775987952.
За останні 90 днів зміна ціни BitDAO до USD становила $ +0.4308041757798194.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.024757
|+2.31%
|30 днів
|$ -0.1628079504
|-14.85%
|60 днів
|$ +0.5775987952
|+52.70%
|90 днів
|$ +0.4308041757798194
|+64.76%
Останній аналіз цін BitDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+2.31%
-9.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitDAO is one of the world's largest DAOs (Decentralized Autonomous Organization). Our vision is open finance and a decentralized tokenized economy. BitDAO is a protocol governed by BIT token holders. We welcome all individuals and communities to join us and contribute.
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