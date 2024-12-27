Сьогоднішня ціна BitCore (BTX)

Поточна ціна BitCore (BTX) сьогодні становить 0.095141 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна BTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitCore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.43 USD

- зміна ціни BitCore протягом дня — +0.38%

- циркуляційна пропозиція – 19.70M USD

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