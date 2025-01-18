Ціна Bitcoiva (BCA)
Поточна ціна Bitcoiva (BCA) сьогодні становить 6.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoiva:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.34K USD
- зміна ціни Bitcoiva протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoiva до USD становила $ -0.259041713231552.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoiva до USD становила $ -0.9981410920.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoiva до USD становила $ +0.2339693360.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoiva до USD становила $ +2.136560784656009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.259041713231552
|-3.76%
|30 днів
|$ -0.9981410920
|-15.07%
|60 днів
|$ +0.2339693360
|+3.53%
|90 днів
|$ +2.136560784656009
|+47.65%
Останній аналіз цін Bitcoiva: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.76%
+2.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoiva ( BCA ) is the global utility token backed by Bitcoiva Cryptocurrency Exchange. It is basically backbone of the Bitcoiva Eco-system. BCA token based on Ethereum Blockchain with supply of 21million.
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