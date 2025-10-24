Інформація щодо ціни BitcoinZK (ZYRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год $ 0,073184
Макс. за 24 год $ 0,090527
Рекордний максимум $ 0,167321
Найнижча ціна $ 0,056991
Зміна ціни (за 1 год) -0,91%
Зміна ціни (1 дн.) -15,95%
Зміна ціни (за 7 дн.) -44,97%

Актуальна ціна BitcoinZK (ZYRA) становить $0,076003. За останні 24 години ZYRA торгувався між мінімумом у $ 0,073184 і максимумом у $ 0,090527, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZYRA становить $ 0,167321, тоді як його історичний мінімум — $ 0,056991.

Що стосується короткострокових результатів, то ZYRA змінився на -0,91% за останню годину, -15,95% за 24 години та на -44,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BitcoinZK (ZYRA)

Ринкова капіталізація $ 19,01M
Обсяг (за 24 год) --
Повністю розведена ринкова капіталізація $ 76,05M
Циркуляційне постачання 250,00M
Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BitcoinZK — $ 19,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZYRA — 250,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,05M.