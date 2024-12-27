Ціна BitcoinZ (BTCZ)
Поточна ціна BitcoinZ (BTCZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 671.25K USD. Ціна BTCZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitcoinZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.92K USD
- зміна ціни BitcoinZ протягом дня — -6.58%
- циркуляційна пропозиція – 12.60B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitcoinZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitcoinZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitcoinZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitcoinZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.58%
|30 днів
|$ 0
|+63.72%
|60 днів
|$ 0
|+106.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitcoinZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.93%
-6.58%
-6.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitcoinZ is based on Bitcoin + zkSNARKs and is a decentralized CDD.
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