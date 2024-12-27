Сьогоднішня ціна BitcoinZ (BTCZ)

Поточна ціна BitcoinZ (BTCZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 671.25K USD. Ціна BTCZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitcoinZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.92K USD

- зміна ціни BitcoinZ протягом дня — -6.58%

- циркуляційна пропозиція – 12.60B USD

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