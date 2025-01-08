Сьогоднішня ціна BitcoinSoV (BSOV)

Поточна ціна BitcoinSoV (BSOV) сьогодні становить 0.01885861 USD з ринковою капіталізацією $ 69.91K USD. Ціна BSOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitcoinSoV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.08 USD

- зміна ціни BitcoinSoV протягом дня — -4.87%

- циркуляційна пропозиція – 3.71M USD

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