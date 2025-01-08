Ціна BitcoinSoV (BSOV)
Поточна ціна BitcoinSoV (BSOV) сьогодні становить 0.01885861 USD з ринковою капіталізацією $ 69.91K USD. Ціна BSOV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitcoinSoV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.08 USD
- зміна ціни BitcoinSoV протягом дня — -4.87%
- циркуляційна пропозиція – 3.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitcoinSoV до USD становила $ -0.00096687990966032.
За останні 30 днів зміна ціни BitcoinSoV до USD становила $ -0.0030315215.
За останні 60 днів зміна ціни BitcoinSoV до USD становила $ -0.0032057279.
За останні 90 днів зміна ціни BitcoinSoV до USD становила $ -0.002626022577320407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00096687990966032
|-4.87%
|30 днів
|$ -0.0030315215
|-16.07%
|60 днів
|$ -0.0032057279
|-16.99%
|90 днів
|$ -0.002626022577320407
|-12.22%
Останній аналіз цін BitcoinSoV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-4.87%
-2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.
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