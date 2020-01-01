Токеноміка BitcoinPoW (BTCW) Дізнайтеся ключову інформацію про BitcoinPoW (BTCW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BitcoinPoW (BTCW) BitcoinPoW (BTCW) is a revolutionary new cryptocurrency asset that aims to decentralize mining by eliminating mining pools from it's protocol. With a Proof of Work (PoW) and Proof of Transactions (PoT) consensus (otherwise known as PoW/PoT), the block rewards for BitcoinPoW are distributed in a unique way that allows people to mine with a unique risk-reward distribution. By securing the network through a new means of validating previous and current transactions, BitcoinPoW may arguably become one of the most secure blockchains that the market has to offer. Coin supply api: https://explorer.bitcoin-pow.org/api/blockchain/coins Офіційний вебсайт: https://www.bitcoin-pow.org/ Whitepaper: https://github.com/bitcoin-pow/BitcoinPoW/blob/26.x/README.md Купити BTCW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BitcoinPoW (BTCW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BitcoinPoW (BTCW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,31K $ 33,31K $ 33,31K Загальна пропозиція: $ 3,94M $ 3,94M $ 3,94M Циркуляційна пропозиція: $ 3,94M $ 3,94M $ 3,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,35K $ 33,35K $ 33,35K Історичний максимум: $ 5,9 $ 5,9 $ 5,9 Історичний мінімум: $ 0,00209501 $ 0,00209501 $ 0,00209501 Поточна ціна: $ 0,0084656 $ 0,0084656 $ 0,0084656 Дізнайтеся більше про ціну BitcoinPoW (BTCW)

Токеноміка BitcoinPoW (BTCW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BitcoinPoW (BTCW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCW, досліджуйте ціну токена BTCW в реальному часі!

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