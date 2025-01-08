Сьогоднішня ціна BitcoinPoW (BTCW)

Поточна ціна BitcoinPoW (BTCW) сьогодні становить 0.0384909 USD з ринковою капіталізацією $ 106.36K USD. Ціна BTCW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitcoinPoW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.33K USD

- зміна ціни BitcoinPoW протягом дня — -5.69%

- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD

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