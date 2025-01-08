Ціна BitcoinPoW (BTCW)
Поточна ціна BitcoinPoW (BTCW) сьогодні становить 0.0384909 USD з ринковою капіталізацією $ 106.36K USD. Ціна BTCW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitcoinPoW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.33K USD
- зміна ціни BitcoinPoW протягом дня — -5.69%
- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitcoinPoW до USD становила $ -0.00232558513178937.
За останні 30 днів зміна ціни BitcoinPoW до USD становила $ +0.0054297303.
За останні 60 днів зміна ціни BitcoinPoW до USD становила $ -0.0102864351.
За останні 90 днів зміна ціни BitcoinPoW до USD становила $ -0.0286597636246825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00232558513178937
|-5.69%
|30 днів
|$ +0.0054297303
|+14.11%
|60 днів
|$ -0.0102864351
|-26.72%
|90 днів
|$ -0.0286597636246825
|-42.67%
Останній аналіз цін BitcoinPoW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-5.69%
-43.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.
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