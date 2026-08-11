Сьогоднішня ціна BitcoinOS

Поточна ціна BitcoinOS (BOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOS до USD становить $ 0 за BOS.

BitcoinOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 789 395, з циркуляційною пропозицією у 7,70B BOS. Протягом останніх 24 годин BOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01199443, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOS змінився на +0,34% за останню годину та на -2,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BitcoinOS (BOS)

Ринкова капіталізація $ 789,40K$ 789,40K $ 789,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 789,40K$ 789,40K $ 789,40K Циркуляційне постачання 7,70B 7,70B 7,70B Загальна пропозиція 21 000 000 000,0 21 000 000 000,0 21 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BitcoinOS — $ 789,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOS — 7,70B, зі загальною пропозицією 21000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 789,40K.