Сьогоднішня ціна BitcoinII

Поточна ціна BitcoinII (BC2) сьогодні становить $ 0,210415, зі зміною 7,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BC2 до USD становить $ 0,210415 за BC2.

BitcoinII наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 520 363, з циркуляційною пропозицією у 2,47M BC2. Протягом останніх 24 годин BC2 торгувався між $ 0,195306 (мінімум) та $ 0,219737 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,89, тоді як історичний мінімум — $ 0,153103.

У короткостроковій динаміці BC2 змінився на +0,03% за останню годину та на +10,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 116,28K.

Ринкова інформація щодо BitcoinII (BC2)

Ринкова капіталізація $ 520,36K$ 520,36K $ 520,36K Обсяг (за 24 год) $ 116,28K$ 116,28K $ 116,28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 520,36K$ 520,36K $ 520,36K Циркуляційне постачання 2,47M 2,47M 2,47M Загальна пропозиція 2 473 050,0 2 473 050,0 2 473 050,0

Поточна ринкова капіталізація BitcoinII — $ 520,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 116,28K. Циркуляційна пропозиція BC2 — 2,47M, зі загальною пропозицією 2473050.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 520,36K.