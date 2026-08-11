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Поточна ціна BitcoinII сьогодні становить 0,210415 USD. Ринкова капіталізація BC2 становить 520 363 USD. Відстежуйте оновлення цін BC2 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BitcoinII сьогодні становить 0,210415 USD. Ринкова капіталізація BC2 становить 520 363 USD. Відстежуйте оновлення цін BC2 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Інформація про ціну BC2

Що таке BC2

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Ціна BitcoinII (BC2)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BC2 до USD:

$0,207971
$0,207971$0,207971
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BitcoinII (BC2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:36:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BitcoinII

Поточна ціна BitcoinII (BC2) сьогодні становить $ 0,210415, зі зміною 7,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BC2 до USD становить $ 0,210415 за BC2.

BitcoinII наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 520 363, з циркуляційною пропозицією у 2,47M BC2. Протягом останніх 24 годин BC2 торгувався між $ 0,195306 (мінімум) та $ 0,219737 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,89, тоді як історичний мінімум — $ 0,153103.

У короткостроковій динаміці BC2 змінився на +0,03% за останню годину та на +10,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 116,28K.

Ринкова інформація щодо BitcoinII (BC2)

$ 520,36K
$ 520,36K$ 520,36K

$ 116,28K
$ 116,28K$ 116,28K

$ 520,36K
$ 520,36K$ 520,36K

2,47M
2,47M 2,47M

2 473 050,0
2 473 050,0 2 473 050,0

Поточна ринкова капіталізація BitcoinII — $ 520,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 116,28K. Циркуляційна пропозиція BC2 — 2,47M, зі загальною пропозицією 2473050.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 520,36K.

Історія ціни BitcoinII у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,195306
$ 0,195306$ 0,195306
Мін. за 24 год
$ 0,219737
$ 0,219737$ 0,219737
Макс. за 24 год

$ 0,195306
$ 0,195306$ 0,195306

$ 0,219737
$ 0,219737$ 0,219737

$ 1,89
$ 1,89$ 1,89

$ 0,153103
$ 0,153103$ 0,153103

+0,03%

+7,23%

+10,71%

+10,71%

Історія ціни BitcoinII (BC2) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitcoinII до USD становила $ +0,01419365.
За останні 30 днів зміна ціни BitcoinII до USD становила $ +0,0099055596.
За останні 60 днів зміна ціни BitcoinII до USD становила $ -0,0712104328.
За останні 90 днів зміна ціни BitcoinII до USD становила $ +0,0000001692836843.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01419365+7,23%
30 днів$ +0,0099055596+4,71%
60 днів$ -0,0712104328-33,84%
90 днів$ +0,0000001692836843+0,00%

Прогноз ціни BitcoinII

Прогноз ціни BitcoinII (BC2) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BC2 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BitcoinII (BC2) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BitcoinII потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BitcoinII у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BC2 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BitcoinII.

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Про BitcoinII

Яка зараз актуальна вартість BitcoinII?

Сьогодні BitcoinII торгується за ціною ₴9.27515127756997600000, змінивши свою ціну на 7.23% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є BC2 саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має BitcoinII сьогодні?

BitcoinII має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував BC2 протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴8.60914238726840640000 до ₴9.68606761057621280000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі BC2 сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику BitcoinII?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW), побудований на --, профіль ризику BC2 може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про BitcoinII

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:36:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BitcoinII (BC2)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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$0,00852
$0,00852$0,00852

+42,23%

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$0,51491$0,51491

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ZKcandy

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$2,6557$2,6557

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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