Ціна Bitcoin Wizards (WZRD)
Поточна ціна Bitcoin Wizards (WZRD) сьогодні становить 4.53 USD з ринковою капіталізацією $ 95.30M USD. Ціна WZRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.90K USD
- зміна ціни Bitcoin Wizards протягом дня — +7.47%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Wizards до USD становила $ +0.315397.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Wizards до USD становила $ -0.0840083970.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Wizards до USD становила $ -0.8146058910.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Wizards до USD становила $ +1.4959167445738746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.315397
|+7.47%
|30 днів
|$ -0.0840083970
|-1.85%
|60 днів
|$ -0.8146058910
|-17.98%
|90 днів
|$ +1.4959167445738746
|+49.30%
Останній аналіз цін Bitcoin Wizards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
+7.47%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.
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