Сьогоднішня ціна Bitcoin Wizards (WZRD)

Поточна ціна Bitcoin Wizards (WZRD) сьогодні становить 4.53 USD з ринковою капіталізацією $ 95.30M USD. Ціна WZRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizards:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.90K USD

- зміна ціни Bitcoin Wizards протягом дня — +7.47%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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