Токеноміка Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Офіційний вебсайт: https://medium.com/@noteamsoidk Купити BTCWIZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20.30K $ 20.30K $ 20.30K Загальна пропозиція: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M Циркуляційна пропозиція: $ 999.07M $ 999.07M $ 999.07M FDV (повністю розведена вартість): $ 20.30K $ 20.30K $ 20.30K Історичний максимум: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Токеноміка Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCWIZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCWIZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCWIZ, досліджуйте ціну токена BTCWIZ в реальному часі!

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