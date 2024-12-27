Сьогоднішня ціна Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Поточна ціна Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.70K USD. Ціна BTCWIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizard Mascot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.90K USD

- зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot протягом дня — +30.93%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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