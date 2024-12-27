Ціна Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)
Поточна ціна Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.70K USD. Ціна BTCWIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizard Mascot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.90K USD
- зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot протягом дня — +30.93%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Mascot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+30.93%
|30 днів
|$ 0
|-81.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Wizard Mascot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.57%
+30.93%
-9.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
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