Ціна Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)
Поточна ціна Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,34K USD. Ціна BWAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizard Apple Hurler:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler протягом дня — +6,65%
- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,65%
|30 днів
|$ 0
|-35,96%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Wizard Apple Hurler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,85%
+6,65%
-5,90%
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