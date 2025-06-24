Сьогоднішня ціна Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

Поточна ціна Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,34K USD. Ціна BWAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Wizard Apple Hurler:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitcoin Wizard Apple Hurler протягом дня — +6,65%

- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD

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