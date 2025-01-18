Сьогоднішня ціна Bitcoin Vault (BTCV)

Поточна ціна Bitcoin Vault (BTCV) сьогодні становить 1.59 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.53K USD

- зміна ціни Bitcoin Vault протягом дня — +3.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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