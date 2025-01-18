Ціна Bitcoin Vault (BTCV)
Поточна ціна Bitcoin Vault (BTCV) сьогодні становить 1.59 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.53K USD
- зміна ціни Bitcoin Vault протягом дня — +3.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Vault до USD становила $ +0.060362.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Vault до USD становила $ +0.0746838900.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Vault до USD становила $ +0.0362491380.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Vault до USD становила $ +0.3003098659214508.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.060362
|+3.94%
|30 днів
|$ +0.0746838900
|+4.70%
|60 днів
|$ +0.0362491380
|+2.28%
|90 днів
|$ +0.3003098659214508
|+23.29%
Останній аналіз цін Bitcoin Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.57%
+3.94%
+10.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.
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