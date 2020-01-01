Токеноміка Bitcoin Treasury Machine (BTM) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Treasury Machine (BTM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Офіційний вебсайт: https://btm.money/ Купити BTM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Treasury Machine (BTM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Treasury Machine (BTM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,44K $ 12,44K $ 12,44K Загальна пропозиція: $ 998,15M $ 998,15M $ 998,15M Циркуляційна пропозиція: $ 998,15M $ 998,15M $ 998,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,44K $ 12,44K $ 12,44K Історичний максимум: $ 0,00201157 $ 0,00201157 $ 0,00201157 Історичний мінімум: $ 0,00000902 $ 0,00000902 $ 0,00000902 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Токеноміка Bitcoin Treasury Machine (BTM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Treasury Machine (BTM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTM, досліджуйте ціну токена BTM в реальному часі!

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