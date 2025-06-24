Ціна Bitcoin Treasury Machine (BTM)
Поточна ціна Bitcoin Treasury Machine (BTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,28K USD. Ціна BTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Treasury Machine:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bitcoin Treasury Machine протягом дня — +1,14%
- циркуляційна пропозиція – 998,16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Treasury Machine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,14%
|30 днів
|$ 0
|-17,39%
|60 днів
|$ 0
|-21,96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Treasury Machine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1,14%
-8,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.
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