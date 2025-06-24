Сьогоднішня ціна Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Поточна ціна Bitcoin Treasury Machine (BTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,28K USD. Ціна BTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Treasury Machine:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitcoin Treasury Machine протягом дня — +1,14%

- циркуляційна пропозиція – 998,16M USD

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