Ціна Bitcoin TRC20 (BTCT)
Поточна ціна Bitcoin TRC20 (BTCT) сьогодні становить 99,868 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin TRC20:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.04K USD
- зміна ціни Bitcoin TRC20 протягом дня — +4.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin TRC20 до USD становила $ +4,076.59.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin TRC20 до USD становила $ -5,594.0161388000.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin TRC20 до USD становила $ +9,662.8581684000.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin TRC20 до USD становила $ +32,673.46622899076.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4,076.59
|+4.26%
|30 днів
|$ -5,594.0161388000
|-5.60%
|60 днів
|$ +9,662.8581684000
|+9.68%
|90 днів
|$ +32,673.46622899076
|+48.63%
Останній аналіз цін Bitcoin TRC20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+4.26%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.
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