Актуальна ціна Bitcoin the Turtle сьогодні становить 0,0133867 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLOW до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Bitcoin the Turtle (SLOW)

Актуальна ціна 1 SLOW до USD:

$0,013377
$0,013377
0,00%1D
Графік ціни Bitcoin the Turtle (SLOW) в реальному часі
Інформація щодо ціни Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

Актуальна ціна Bitcoin the Turtle (SLOW) становить $0,0133867. За останні 24 години SLOW торгувався між мінімумом у $ 0,01324126 і максимумом у $ 0,01349698, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLOW становить $ 0,0414631, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00487056.

Що стосується короткострокових результатів, то SLOW змінився на +0,48% за останню годину, -0,53% за 24 години та на -21,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin the Turtle (SLOW)

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin the Turtle — $ 263,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLOW — 19,71M, зі загальною пропозицією 20356524.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 272,51K.

Історія ціни Bitcoin the Turtle (SLOW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin the Turtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin the Turtle до USD становила $ -0,0085584439.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin the Turtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin the Turtle до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,53%
30 днів$ -0,0085584439-63,93%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitcoin the Turtle (SLOW)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitcoin the Turtle (USD)

Скільки коштуватиме Bitcoin the Turtle (SLOW) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitcoin the Turtle (SLOW) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitcoin the Turtle.

Перегляньте прогноз ціни Bitcoin the Turtle вже зараз!

SLOW до місцевих валют

Токеноміка Bitcoin the Turtle (SLOW)

Розуміння токеноміки Bitcoin the Turtle (SLOW) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLOW зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitcoin the Turtle (SLOW)

Скільки сьогодні коштує Bitcoin the Turtle (SLOW)?
Актуальна ціна SLOW у USD становить 0,0133867 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLOW до USD?
Поточна ціна SLOW до USD — $ 0,0133867. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitcoin the Turtle?
Ринкова капіталізація SLOW — $ 263,89K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLOW?
Циркуляційна пропозиція SLOW — 19,71M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLOW?
SLOW досяг історичної максимальної ціни у 0,0414631 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLOW?
Історична мінімальна ціна SLOW становила 0,00487056 USD.
Який обсяг торгівлі SLOW?
Актуальний обсяг торгівлі SLOW за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SLOW цього року?
SLOW може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLOW для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:22 (UTC+8)

