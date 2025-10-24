Інформація щодо ціни Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,01324126 Макс. за 24 год $ 0,01349698 Рекордний максимум $ 0,0414631 Найнижча ціна $ 0,00487056 Зміна ціни (за 1 год) +0,48% Зміна ціни (1 дн.) -0,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,22%

Актуальна ціна Bitcoin the Turtle (SLOW) становить $0,0133867. За останні 24 години SLOW торгувався між мінімумом у $ 0,01324126 і максимумом у $ 0,01349698, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLOW становить $ 0,0414631, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00487056.

Що стосується короткострокових результатів, то SLOW змінився на +0,48% за останню годину, -0,53% за 24 години та на -21,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin the Turtle (SLOW)

Ринкова капіталізація $ 263,89K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 272,51K Циркуляційне постачання 19,71M Загальна пропозиція 20 356 524,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin the Turtle — $ 263,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLOW — 19,71M, зі загальною пропозицією 20356524.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 272,51K.