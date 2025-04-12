Сьогоднішня ціна Bitcoin Silver AI (BSAI)

Поточна ціна Bitcoin Silver AI (BSAI) сьогодні становить 67.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Silver AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.38K USD

- зміна ціни Bitcoin Silver AI протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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