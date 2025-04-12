Ціна Bitcoin Silver AI (BSAI)
Поточна ціна Bitcoin Silver AI (BSAI) сьогодні становить 67.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Silver AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.38K USD
- зміна ціни Bitcoin Silver AI протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Silver AI до USD становила $ -1.21769499699677.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Silver AI до USD становила $ +0.9750863150.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Silver AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Silver AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.21769499699677
|-1.77%
|30 днів
|$ +0.9750863150
|+1.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Silver AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-1.77%
-1.82%
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