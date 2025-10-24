Актуальна ціна Bitcoin Roller Coaster Guy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRCG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRCG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitcoin Roller Coaster Guy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRCG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRCG на MEXC вже зараз.

Докладніше про BRCG

Інформація про ціну BRCG

Офіційний вебсайт BRCG

Токеноміка BRCG

Прогноз ціни BRCG

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Bitcoin Roller Coaster Guy

Ціна Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BRCG до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,30%

-0,30%

-4,93%

-4,93%

Актуальна ціна Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) становить --. За останні 24 години BRCG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRCG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRCG змінився на -0,30% за останню годину, -0,30% за 24 години та на -4,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

$ 12,44K
$ 12,44K$ 12,44K

--
----

$ 12,44K
$ 12,44K$ 12,44K

1,00T
1,00T 1,00T

1 000 000 000 000,0
1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Roller Coaster Guy — $ 12,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRCG — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,44K.

Історія ціни Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Roller Coaster Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Roller Coaster Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Roller Coaster Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Roller Coaster Guy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,30%
30 днів$ 0-26,25%
60 днів$ 0-48,09%
90 днів$ 0--

Що таке Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitcoin Roller Coaster Guy (USD)

Скільки коштуватиме Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitcoin Roller Coaster Guy.

Перегляньте прогноз ціни Bitcoin Roller Coaster Guy вже зараз!

BRCG до місцевих валют

Токеноміка Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Розуміння токеноміки Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRCG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Скільки сьогодні коштує Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)?
Актуальна ціна BRCG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRCG до USD?
Поточна ціна BRCG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitcoin Roller Coaster Guy?
Ринкова капіталізація BRCG — $ 12,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRCG?
Циркуляційна пропозиція BRCG — 1,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRCG?
BRCG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRCG?
Історична мінімальна ціна BRCG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BRCG?
Актуальний обсяг торгівлі BRCG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRCG цього року?
BRCG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRCG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:02:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 999,54
$110 999,54$110 999,54

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,67
$3 946,67$3 946,67

+1,80%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16953
$0,16953$0,16953

+10,61%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,12
$192,12$192,12

+0,57%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9118
$19,9118$19,9118

+29,13%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,67
$3 946,67$3 946,67

+1,80%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 999,54
$110 999,54$110 999,54

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,12
$192,12$192,12

+0,57%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4402
$2,4402$2,4402

+1,29%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,92
$1 123,92$1 123,92

-0,53%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6524
$0,6524$0,6524

+552,40%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000715
$0,00000715$0,00000715

+301,68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,81
$54,81$54,81

+122,44%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004217
$0,0004217$0,0004217

+98,35%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5755
$0,5755$0,5755

+91,83%