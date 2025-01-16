Ціна bitcoin puppets solona (PUPPET)
Поточна ціна bitcoin puppets solona (PUPPET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUPPET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bitcoin puppets solona:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91 USD
- зміна ціни bitcoin puppets solona протягом дня — +3.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PUPPET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUPPET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bitcoin puppets solona до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bitcoin puppets solona до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bitcoin puppets solona до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bitcoin puppets solona до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.65%
|30 днів
|$ 0
|-41.46%
|60 днів
|$ 0
|-40.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bitcoin puppets solona: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+3.65%
-6.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUPPETS WON FOREVER ON BITCOIN, NOW ON SOL!!!!!!!!!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUPPET до AUD
A$--
|1 PUPPET до GBP
￡--
|1 PUPPET до EUR
€--
|1 PUPPET до USD
$--
|1 PUPPET до MYR
RM--
|1 PUPPET до TRY
₺--
|1 PUPPET до JPY
¥--
|1 PUPPET до RUB
₽--
|1 PUPPET до INR
₹--
|1 PUPPET до IDR
Rp--
|1 PUPPET до PHP
₱--
|1 PUPPET до EGP
￡E.--
|1 PUPPET до BRL
R$--
|1 PUPPET до CAD
C$--
|1 PUPPET до BDT
৳--
|1 PUPPET до NGN
₦--
|1 PUPPET до UAH
₴--
|1 PUPPET до VES
Bs--
|1 PUPPET до PKR
Rs--
|1 PUPPET до KZT
₸--
|1 PUPPET до THB
฿--
|1 PUPPET до TWD
NT$--
|1 PUPPET до CHF
Fr--
|1 PUPPET до HKD
HK$--
|1 PUPPET до MAD
.د.م--