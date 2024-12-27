Сьогоднішня ціна Bitcoin Plus (XBC)

Поточна ціна Bitcoin Plus (XBC) сьогодні становить 1.56 USD з ринковою капіталізацією $ 386.58K USD. Ціна XBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Plus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.05 USD

- зміна ціни Bitcoin Plus протягом дня — -4.77%

- циркуляційна пропозиція – 248.41K USD

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