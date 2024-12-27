Ціна Bitcoin Plus (XBC)
Поточна ціна Bitcoin Plus (XBC) сьогодні становить 1.56 USD з ринковою капіталізацією $ 386.58K USD. Ціна XBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Plus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.05 USD
- зміна ціни Bitcoin Plus протягом дня — -4.77%
- циркуляційна пропозиція – 248.41K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Plus до USD становила $ -0.078009722805437.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Plus до USD становила $ +0.6063340920.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Plus до USD становила $ +1.5909246600.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Plus до USD становила $ +0.7800415337215569.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.078009722805437
|-4.77%
|30 днів
|$ +0.6063340920
|+38.87%
|60 днів
|$ +1.5909246600
|+101.98%
|90 днів
|$ +0.7800415337215569
|+100.01%
Останній аналіз цін Bitcoin Plus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.77%
+10.32%
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