Ціна Bitcoin Pay (BTCPAY)
Поточна ціна Bitcoin Pay (BTCPAY) сьогодні становить 0.00415713 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.53 USD
- зміна ціни Bitcoin Pay протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Pay до USD становила $ -0.0001912125.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Pay до USD становила $ -0.0008196484.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Pay до USD становила $ -0.003908442193742125.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.56%
|30 днів
|$ -0.0001912125
|-4.59%
|60 днів
|$ -0.0008196484
|-19.71%
|90 днів
|$ -0.003908442193742125
|-48.45%
Останній аналіз цін Bitcoin Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+1.56%
+2.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
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