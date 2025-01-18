Сьогоднішня ціна Bitcoin Pay (BTCPAY)

Поточна ціна Bitcoin Pay (BTCPAY) сьогодні становить 0.00415713 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Pay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.53 USD

- зміна ціни Bitcoin Pay протягом дня — +1.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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