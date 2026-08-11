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Поточна ціна Bitcoin on Rootstock сьогодні становить 63 709 USD. Ринкова капіталізація RBTC становить 13 409 877 USD. Відстежуйте оновлення цін RBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bitcoin on Rootstock сьогодні становить 63 709 USD. Ринкова капіталізація RBTC становить 13 409 877 USD. Відстежуйте оновлення цін RBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RBTC до USD:

$63 711
$63 711$63 711
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitcoin on Rootstock (RBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:52:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bitcoin on Rootstock

Поточна ціна Bitcoin on Rootstock (RBTC) сьогодні становить $ 63 709, зі зміною 1,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RBTC до USD становить $ 63 709 за RBTC.

Bitcoin on Rootstock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 409 877, з циркуляційною пропозицією у 210,48 RBTC. Протягом останніх 24 годин RBTC торгувався між $ 63 360 (мінімум) та $ 66 925 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 129 296, тоді як історичний мінімум — $ 3 194,57.

У короткостроковій динаміці RBTC змінився на +0,01% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 60,42K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin on Rootstock (RBTC)

$ 13,41M
$ 13,41M$ 13,41M

$ 60,42K
$ 60,42K$ 60,42K

$ 13,41M
$ 13,41M$ 13,41M

210,48
210,48 210,48

210,4848211491457
210,4848211491457 210,4848211491457

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin on Rootstock — $ 13,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,42K. Циркуляційна пропозиція RBTC — 210,48, зі загальною пропозицією 210.4848211491457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,41M.

Історія ціни Bitcoin on Rootstock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 63 360
$ 63 360$ 63 360
Мін. за 24 год
$ 66 925
$ 66 925$ 66 925
Макс. за 24 год

$ 63 360
$ 63 360$ 63 360

$ 66 925
$ 66 925$ 66 925

$ 129 296
$ 129 296$ 129 296

$ 3 194,57
$ 3 194,57$ 3 194,57

+0,01%

-1,26%

-0,00%

-0,00%

Історія ціни Bitcoin on Rootstock (RBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin on Rootstock до USD становила $ -814,2720290667276.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin on Rootstock до USD становила $ +251,0198309000.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin on Rootstock до USD становила $ +1 099,2987950000.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin on Rootstock до USD становила $ -0,47379192154.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -814,2720290667276-1,26%
30 днів$ +251,0198309000+0,39%
60 днів$ +1 099,2987950000+1,73%
90 днів$ -0,47379192154-0,00%

Прогноз ціни Bitcoin on Rootstock

Прогноз ціни Bitcoin on Rootstock (RBTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RBTC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bitcoin on Rootstock (RBTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bitcoin on Rootstock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bitcoin on Rootstock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RBTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bitcoin on Rootstock.

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Ресурс Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBitcoin Sidechains

Про Bitcoin on Rootstock

На якій блокчейн-мережі працює Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна RBTC?

Токен коштує ₴2808001.11219473744000, що означає зміну ціни на -1.26% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить Bitcoin on Rootstock?

Bitcoin on Rootstock належить до категорії Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти RBTC зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація Bitcoin on Rootstock?

Його ринкова капіталізація становить ₴591045998.68769921232000, що ставить актив на #-- місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів RBTC зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 210.4848211491457 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували Bitcoin on Rootstock сьогодні?

За останню добу RBTC згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин Bitcoin on Rootstock коливався між ₴2792618.78963189760000 та ₴2949747.67197150800000, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про Bitcoin on Rootstock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:52:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+954,56%

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$3,3729$3,3729

+87,26%

TradingRazor

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RAZOR

$0,00860
$0,00860$0,00860

+43,57%

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