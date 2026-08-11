Сьогоднішня ціна Bitcoin on Rootstock

Поточна ціна Bitcoin on Rootstock (RBTC) сьогодні становить $ 63 709, зі зміною 1,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RBTC до USD становить $ 63 709 за RBTC.

Bitcoin on Rootstock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 409 877, з циркуляційною пропозицією у 210,48 RBTC. Протягом останніх 24 годин RBTC торгувався між $ 63 360 (мінімум) та $ 66 925 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 129 296, тоді як історичний мінімум — $ 3 194,57.

У короткостроковій динаміці RBTC змінився на +0,01% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 60,42K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin on Rootstock (RBTC)

Ринкова капіталізація $ 13,41M$ 13,41M $ 13,41M Обсяг (за 24 год) $ 60,42K$ 60,42K $ 60,42K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,41M$ 13,41M $ 13,41M Циркуляційне постачання 210,48 210,48 210,48 Загальна пропозиція 210,4848211491457 210,4848211491457 210,4848211491457

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin on Rootstock — $ 13,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,42K. Циркуляційна пропозиція RBTC — 210,48, зі загальною пропозицією 210.4848211491457. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,41M.