Інформація щодо ціни Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 108 738 $ 108 738 $ 108 738 Мін. за 24 год $ 111 245 $ 111 245 $ 111 245 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 108 738$ 108 738 $ 108 738 Макс. за 24 год $ 111 245$ 111 245 $ 111 245 Рекордний максимум $ 125 460$ 125 460 $ 125 460 Найнижча ціна $ 104 346$ 104 346 $ 104 346 Зміна ціни (за 1 год) +0,54% Зміна ціни (1 дн.) +2,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,70%

Актуальна ціна Bitcoin on Katana (BTCK) становить $111 184. За останні 24 години BTCK торгувався між мінімумом у $ 108 738 і максимумом у $ 111 245, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTCK становить $ 125 460, тоді як його історичний мінімум — $ 104 346.

Що стосується короткострокових результатів, то BTCK змінився на +0,54% за останню годину, +2,17% за 24 години та на +1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin on Katana (BTCK)

Ринкова капіталізація $ 37,83M$ 37,83M $ 37,83M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,83M$ 37,83M $ 37,83M Циркуляційне постачання 340,28 340,28 340,28 Загальна пропозиція 340,28382759 340,28382759 340,28382759

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin on Katana — $ 37,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTCK — 340,28, зі загальною пропозицією 340.28382759. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,83M.