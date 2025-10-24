Актуальна ціна Bitcoin on Katana сьогодні становить 111 184 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTCK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitcoin on Katana сьогодні становить 111 184 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTCK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTCK на MEXC вже зараз.

Докладніше про BTCK

Інформація про ціну BTCK

Офіційний вебсайт BTCK

Токеноміка BTCK

Прогноз ціни BTCK

Ціна Bitcoin on Katana (BTCK)

Актуальна ціна 1 BTCK до USD:

+2,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Bitcoin on Katana (BTCK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,54%

+2,17%

+1,70%

+1,70%

Актуальна ціна Bitcoin on Katana (BTCK) становить $111 184. За останні 24 години BTCK торгувався між мінімумом у $ 108 738 і максимумом у $ 111 245, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTCK становить $ 125 460, тоді як його історичний мінімум — $ 104 346.

Що стосується короткострокових результатів, то BTCK змінився на +0,54% за останню годину, +2,17% за 24 години та на +1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin on Katana (BTCK)

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin on Katana — $ 37,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTCK — 340,28, зі загальною пропозицією 340.28382759. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,83M.

Історія ціни Bitcoin on Katana (BTCK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin on Katana до USD становила $ +2 362,45.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin on Katana до USD становила $ -797,5895424000.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin on Katana до USD становила $ -2 048,4762528000.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin on Katana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2 362,45+2,17%
30 днів$ -797,5895424000-0,71%
60 днів$ -2 048,4762528000-1,84%
90 днів$ 0--

Що таке Bitcoin on Katana (BTCK)

Ресурс Bitcoin on Katana (BTCK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitcoin on Katana (USD)

Скільки коштуватиме Bitcoin on Katana (BTCK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitcoin on Katana (BTCK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitcoin on Katana.

Перегляньте прогноз ціни Bitcoin on Katana вже зараз!

BTCK до місцевих валют

Токеноміка Bitcoin on Katana (BTCK)

Розуміння токеноміки Bitcoin on Katana (BTCK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTCK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitcoin on Katana (BTCK)

Скільки сьогодні коштує Bitcoin on Katana (BTCK)?
Актуальна ціна BTCK у USD становить 111 184 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BTCK до USD?
Поточна ціна BTCK до USD — $ 111 184. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitcoin on Katana?
Ринкова капіталізація BTCK — $ 37,83M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BTCK?
Циркуляційна пропозиція BTCK — 340,28 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BTCK?
BTCK досяг історичної максимальної ціни у 125 460 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BTCK?
Історична мінімальна ціна BTCK становила 104 346 USD.
Який обсяг торгівлі BTCK?
Актуальний обсяг торгівлі BTCK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BTCK цього року?
BTCK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BTCK для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Bitcoin on Katana (BTCK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.