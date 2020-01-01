Токеноміка Bitcoin on Base (BTCB) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin on Base (BTCB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin on Base (BTCB) Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Офіційний вебсайт: https://btconbase.org/ Купити BTCB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin on Base (BTCB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin on Base (BTCB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Загальна пропозиція: $ 15,63M $ 15,63M $ 15,63M Циркуляційна пропозиція: $ 15,63M $ 15,63M $ 15,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Історичний максимум: $ 0,977888 $ 0,977888 $ 0,977888 Історичний мінімум: $ 0,136227 $ 0,136227 $ 0,136227 Поточна ціна: $ 0,215772 $ 0,215772 $ 0,215772 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin on Base (BTCB)

Токеноміка Bitcoin on Base (BTCB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin on Base (BTCB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCB, досліджуйте ціну токена BTCB в реальному часі!

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