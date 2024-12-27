Ціна Bitcoin on Base (BTCB)
Поточна ціна Bitcoin on Base (BTCB) сьогодні становить 0.574046 USD з ринковою капіталізацією $ 8.97M USD. Ціна BTCB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.16K USD
- зміна ціни Bitcoin on Base протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 15.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin on Base до USD становила $ +0.00603479.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin on Base до USD становила $ +0.1898403416.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin on Base до USD становила $ -0.0721510380.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin on Base до USD становила $ +0.36252828156474126.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00603479
|+1.06%
|30 днів
|$ +0.1898403416
|+33.07%
|60 днів
|$ -0.0721510380
|-12.56%
|90 днів
|$ +0.36252828156474126
|+171.39%
Останній аналіз цін Bitcoin on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+1.06%
-11.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.
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