Сьогоднішня ціна Bitcoin on Base (BTCB)

Поточна ціна Bitcoin on Base (BTCB) сьогодні становить 0.574046 USD з ринковою капіталізацією $ 8.97M USD. Ціна BTCB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.16K USD

- зміна ціни Bitcoin on Base протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 15.63M USD

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