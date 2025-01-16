Ціна Bitcoin Name Service System (BNSX)
Поточна ціна Bitcoin Name Service System (BNSX) сьогодні становить 0.02104269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNSX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Name Service System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50K USD
- зміна ціни Bitcoin Name Service System протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BNSX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNSX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Name Service System до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Name Service System до USD становила $ -0.0107083850.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Name Service System до USD становила $ -0.0116877981.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Name Service System до USD становила $ -0.035270329132898184.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.26%
|30 днів
|$ -0.0107083850
|-50.88%
|60 днів
|$ -0.0116877981
|-55.54%
|90 днів
|$ -0.035270329132898184
|-62.63%
Останній аналіз цін Bitcoin Name Service System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.21%
+0.26%
-18.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNSX до AUD
A$0.033668304
|1 BNSX до GBP
￡0.0170445789
|1 BNSX до EUR
€0.0204114093
|1 BNSX до USD
$0.02104269
|1 BNSX до MYR
RM0.0944816781
|1 BNSX до TRY
₺0.7461737874
|1 BNSX до JPY
¥3.2961269616
|1 BNSX до RUB
₽2.163188532
|1 BNSX до INR
₹1.818088416
|1 BNSX до IDR
Rp344.9620759536
|1 BNSX до PHP
₱1.2312077919
|1 BNSX до EGP
￡E.1.0611828567
|1 BNSX до BRL
R$0.1270978476
|1 BNSX до CAD
C$0.0300910467
|1 BNSX до BDT
৳2.5453237824
|1 BNSX до NGN
₦32.725591488
|1 BNSX до UAH
₴0.8854763952
|1 BNSX до VES
Bs1.11526257
|1 BNSX до PKR
Rs5.8597578843
|1 BNSX до KZT
₸11.1101194662
|1 BNSX до THB
฿0.7282875009
|1 BNSX до TWD
NT$0.6933566355
|1 BNSX до CHF
Fr0.0191488479
|1 BNSX до HKD
HK$0.1637121282
|1 BNSX до MAD
.د.م0.2106373269