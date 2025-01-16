Сьогоднішня ціна Bitcoin Name Service System (BNSX)

Поточна ціна Bitcoin Name Service System (BNSX) сьогодні становить 0.02104269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNSX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Name Service System:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.50K USD

- зміна ціни Bitcoin Name Service System протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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