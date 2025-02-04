Сьогоднішня ціна Bitcoin Maxi Tears (BMT)

Поточна ціна Bitcoin Maxi Tears (BMT) сьогодні становить 0.00330406 USD з ринковою капіталізацією $ 1.93M USD. Ціна BMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Maxi Tears:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.73K USD

- зміна ціни Bitcoin Maxi Tears протягом дня — +20.26%

- циркуляційна пропозиція – 589.00M USD

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