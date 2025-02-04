Ціна Bitcoin Maxi Tears (BMT)
Поточна ціна Bitcoin Maxi Tears (BMT) сьогодні становить 0.00330406 USD з ринковою капіталізацією $ 1.93M USD. Ціна BMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Maxi Tears:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.73K USD
- зміна ціни Bitcoin Maxi Tears протягом дня — +20.26%
- циркуляційна пропозиція – 589.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Maxi Tears до USD становила $ +0.00055665.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Maxi Tears до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Maxi Tears до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Maxi Tears до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00055665
|+20.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Maxi Tears: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.23%
+20.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The XRP Community’s Meme💧 Bitcoin Maxis Tears (BMT) – The Ultimate XRPL Memecoin Dunking on Bitcoin maxis daily, powered by their salty tears. The Bitcoin Maxis Tears (BMT) token is the ultimate memecoin on the XRP Ledger (XRPL), fueled by the never-ending saltiness of Bitcoin maximalists. Every time a maxi rages against XRP, spreads FUD, or dismisses real innovation, another drop of BMT is minted in the ledger of truth. They cry, we fly—because BMT and XRP are unstoppable! Why Bitcoin Maxis Cry? For years, Bitcoin maximalists have dismissed faster, cheaper, and more scalable blockchains. They cling to slow transactions, high fees, and outdated tech, all while ignoring the evolution of crypto. The XRP Ledger.
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