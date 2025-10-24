Актуальна ціна Bitcoin Limited Edition сьогодні становить 132,39 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTCLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTCLE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitcoin Limited Edition сьогодні становить 132,39 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTCLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTCLE на MEXC вже зараз.

Докладніше про BTCLE

Інформація про ціну BTCLE

Whitepaper BTCLE

Офіційний вебсайт BTCLE

Токеноміка BTCLE

Прогноз ціни BTCLE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Bitcoin Limited Edition

Ціна Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BTCLE до USD:

$132,39
$132,39$132,39
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 130,84
$ 130,84$ 130,84
Мін. за 24 год
$ 132,59
$ 132,59$ 132,59
Макс. за 24 год

$ 130,84
$ 130,84$ 130,84

$ 132,59
$ 132,59$ 132,59

$ 137,88
$ 137,88$ 137,88

$ 125,09
$ 125,09$ 125,09

+0,06%

-0,13%

-0,91%

-0,91%

Актуальна ціна Bitcoin Limited Edition (BTCLE) становить $132,39. За останні 24 години BTCLE торгувався між мінімумом у $ 130,84 і максимумом у $ 132,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTCLE становить $ 137,88, тоді як його історичний мінімум — $ 125,09.

Що стосується короткострокових результатів, то BTCLE змінився на +0,06% за останню годину, -0,13% за 24 години та на -0,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26,51M
$ 26,51M$ 26,51M

--
----

$ 27,80M
$ 27,80M$ 27,80M

200,28K
200,28K 200,28K

210 000,0
210 000,0 210 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Limited Edition — $ 26,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTCLE — 200,28K, зі загальною пропозицією 210000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,80M.

Історія ціни Bitcoin Limited Edition (BTCLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Limited Edition до USD становила $ -0,175044641903.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Limited Edition до USD становила $ +6,8043826350.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Limited Edition до USD становила $ +2,7673481700.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Limited Edition до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,175044641903-0,13%
30 днів$ +6,8043826350+5,14%
60 днів$ +2,7673481700+2,09%
90 днів$ 0--

Що таке Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitcoin Limited Edition (USD)

Скільки коштуватиме Bitcoin Limited Edition (BTCLE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitcoin Limited Edition (BTCLE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitcoin Limited Edition.

Перегляньте прогноз ціни Bitcoin Limited Edition вже зараз!

BTCLE до місцевих валют

Токеноміка Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Розуміння токеноміки Bitcoin Limited Edition (BTCLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTCLE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Скільки сьогодні коштує Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
Актуальна ціна BTCLE у USD становить 132,39 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BTCLE до USD?
Поточна ціна BTCLE до USD — $ 132,39. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitcoin Limited Edition?
Ринкова капіталізація BTCLE — $ 26,51M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BTCLE?
Циркуляційна пропозиція BTCLE — 200,28K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BTCLE?
BTCLE досяг історичної максимальної ціни у 137,88 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BTCLE?
Історична мінімальна ціна BTCLE становила 125,09 USD.
Який обсяг торгівлі BTCLE?
Актуальний обсяг торгівлі BTCLE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BTCLE цього року?
BTCLE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BTCLE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:27:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.