Інформація щодо ціни Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 130,84 $ 130,84 $ 130,84 Мін. за 24 год $ 132,59 $ 132,59 $ 132,59 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 130,84$ 130,84 $ 130,84 Макс. за 24 год $ 132,59$ 132,59 $ 132,59 Рекордний максимум $ 137,88$ 137,88 $ 137,88 Найнижча ціна $ 125,09$ 125,09 $ 125,09 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,91%

Актуальна ціна Bitcoin Limited Edition (BTCLE) становить $132,39. За останні 24 години BTCLE торгувався між мінімумом у $ 130,84 і максимумом у $ 132,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTCLE становить $ 137,88, тоді як його історичний мінімум — $ 125,09.

Що стосується короткострокових результатів, то BTCLE змінився на +0,06% за останню годину, -0,13% за 24 години та на -0,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Ринкова капіталізація $ 26,51M$ 26,51M $ 26,51M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,80M$ 27,80M $ 27,80M Циркуляційне постачання 200,28K 200,28K 200,28K Загальна пропозиція 210 000,0 210 000,0 210 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Limited Edition — $ 26,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTCLE — 200,28K, зі загальною пропозицією 210000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,80M.