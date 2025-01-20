Ціна Bitcoin Inu (BTCINU)
Поточна ціна Bitcoin Inu (BTCINU) сьогодні становить 0.00844086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.52K USD
- зміна ціни Bitcoin Inu протягом дня — -3.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Inu до USD становила $ -0.000298035769148878.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Inu до USD становила $ -0.0019531930.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Inu до USD становила $ -0.0037221474.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Inu до USD становила $ -0.012802928466665522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000298035769148878
|-3.41%
|30 днів
|$ -0.0019531930
|-23.13%
|60 днів
|$ -0.0037221474
|-44.09%
|90 днів
|$ -0.012802928466665522
|-60.26%
Останній аналіз цін Bitcoin Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
-3.41%
-23.92%
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