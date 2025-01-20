Ціна Bitcoin God (GOD)
Поточна ціна Bitcoin God (GOD) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin God:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 503.95 USD
- зміна ціни Bitcoin God протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin God до USD становила $ -0.013843077222093.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin God до USD становила $ +2.2592466880.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin God до USD становила $ -0.4419617780.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin God до USD становила $ -0.923290032128081.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013843077222093
|-1.07%
|30 днів
|$ +2.2592466880
|+177.89%
|60 днів
|$ -0.4419617780
|-34.80%
|90 днів
|$ -0.923290032128081
|-42.09%
Останній аналіз цін Bitcoin God: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-1.07%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin God is a borderless non-profit peer-to-peer organization. Our vision is to leverage a decentralized platform to solve the many problems created by existing centralized system. Bitcoin God as a blockchain based network will enable tracking of each ledger transaction in a transparent and clear fashion. The token holders of Bitcoin God can pinpoint whoever they are trying to help via our peer-to-peer blockchain accurately.
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€1.2319
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RM5.715
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¥198.1581
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|1 GOD до INR
₹109.8423
|1 GOD до IDR
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|1 GOD до PHP
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