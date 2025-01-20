Сьогоднішня ціна Bitcoin God (GOD)

Поточна ціна Bitcoin God (GOD) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin God:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 503.95 USD

- зміна ціни Bitcoin God протягом дня — -1.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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