Сьогоднішня ціна Bitcoin Fast (BCF)

Поточна ціна Bitcoin Fast (BCF) сьогодні становить 0.00204722 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Fast:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.30 USD

- зміна ціни Bitcoin Fast протягом дня — -2.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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