Токеноміка Bitcoin Dog (GARGOYLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Dog (GARGOYLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Dog (GARGOYLE) Len Sassaman, widely known for his pioneering work in cryptography and privacy, has long been speculated by some to be the mysterious Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin. While this remains a topic of debate, Sassaman’s legacy in the tech world is undeniable. A new and intriguing project named "Gargoyle Token" is emerging, paying homage to his work. The token is launched entirely by the community, with no central team or leadership. It’s driven solely by the collective will of the community members, reflecting the decentralized ethos that Sassaman championed throughout his career. The Gargoyle Token operates with a 0% tax model, meaning users can trade freely without any transaction fees, ensuring maximum engagement and adoption. Gargoyle, Sassaman’s dog, symbolizes loyalty and strength, and these values are reflected in the project's mission to be a community-driven endeavor with transparency and inclusivity at its core. With no hidden fees or controlling team, Gargoyle Token stands as a testament to the power of decentralized communities and the spirit of collaboration, ensuring its potential for success in the fast-evolving crypto landscape. Офіційний вебсайт: https://bitcoin-dog.vip/ Купити GARGOYLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Dog (GARGOYLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Dog (GARGOYLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Загальна пропозиція: $ 998,97M $ 998,97M $ 998,97M Циркуляційна пропозиція: $ 998,97M $ 998,97M $ 998,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,56K $ 5,56K $ 5,56K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Dog (GARGOYLE)

Токеноміка Bitcoin Dog (GARGOYLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Dog (GARGOYLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GARGOYLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GARGOYLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GARGOYLE, досліджуйте ціну токена GARGOYLE в реальному часі!

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