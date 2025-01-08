Сьогоднішня ціна Bitcoin Dog (GARGOYLE)

Поточна ціна Bitcoin Dog (GARGOYLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.22K USD. Ціна GARGOYLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.36 USD

- зміна ціни Bitcoin Dog протягом дня — -4.44%

- циркуляційна пропозиція – 999.23M USD

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