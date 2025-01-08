Ціна Bitcoin Dog (GARGOYLE)
Поточна ціна Bitcoin Dog (GARGOYLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.22K USD. Ціна GARGOYLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.36 USD
- зміна ціни Bitcoin Dog протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 999.23M USD
Отримуйте оновлення цін GARGOYLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GARGOYLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.44%
|30 днів
|$ 0
|-21.01%
|60 днів
|$ 0
|-17.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.44%
+10.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Len Sassaman, widely known for his pioneering work in cryptography and privacy, has long been speculated by some to be the mysterious Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin. While this remains a topic of debate, Sassaman’s legacy in the tech world is undeniable. A new and intriguing project named "Gargoyle Token" is emerging, paying homage to his work. The token is launched entirely by the community, with no central team or leadership. It’s driven solely by the collective will of the community members, reflecting the decentralized ethos that Sassaman championed throughout his career. The Gargoyle Token operates with a 0% tax model, meaning users can trade freely without any transaction fees, ensuring maximum engagement and adoption. Gargoyle, Sassaman’s dog, symbolizes loyalty and strength, and these values are reflected in the project's mission to be a community-driven endeavor with transparency and inclusivity at its core. With no hidden fees or controlling team, Gargoyle Token stands as a testament to the power of decentralized communities and the spirit of collaboration, ensuring its potential for success in the fast-evolving crypto landscape.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GARGOYLE до AUD
A$--
|1 GARGOYLE до GBP
￡--
|1 GARGOYLE до EUR
€--
|1 GARGOYLE до USD
$--
|1 GARGOYLE до MYR
RM--
|1 GARGOYLE до TRY
₺--
|1 GARGOYLE до JPY
¥--
|1 GARGOYLE до RUB
₽--
|1 GARGOYLE до INR
₹--
|1 GARGOYLE до IDR
Rp--
|1 GARGOYLE до PHP
₱--
|1 GARGOYLE до EGP
￡E.--
|1 GARGOYLE до BRL
R$--
|1 GARGOYLE до CAD
C$--
|1 GARGOYLE до BDT
৳--
|1 GARGOYLE до NGN
₦--
|1 GARGOYLE до UAH
₴--
|1 GARGOYLE до VES
Bs--
|1 GARGOYLE до PKR
Rs--
|1 GARGOYLE до KZT
₸--
|1 GARGOYLE до THB
฿--
|1 GARGOYLE до TWD
NT$--
|1 GARGOYLE до CHF
Fr--
|1 GARGOYLE до HKD
HK$--
|1 GARGOYLE до MAD
.د.م--