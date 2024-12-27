Сьогоднішня ціна Bitcoin Diamond (BCD)

Поточна ціна Bitcoin Diamond (BCD) сьогодні становить 0.062235 USD з ринковою капіталізацією $ 11.71M USD. Ціна BCD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.42K USD

- зміна ціни Bitcoin Diamond протягом дня — +5.04%

- циркуляційна пропозиція – 188.16M USD

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