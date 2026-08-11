Сьогоднішня ціна Bitcoin Cats

Поточна ціна Bitcoin Cats (1CAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1CAT до USD становить $ 0 за 1CAT.

Bitcoin Cats наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 296 409, з циркуляційною пропозицією у 5,00B 1CAT. Протягом останніх 24 годин 1CAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01262418, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 1CAT змінився на -0,15% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Cats (1CAT)

Ринкова капіталізація $ 296,41K$ 296,41K $ 296,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 296,41K$ 296,41K $ 296,41K Циркуляційне постачання 5,00B 5,00B 5,00B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Cats — $ 296,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1CAT — 5,00B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 296,41K.