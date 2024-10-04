Токеноміка Bitcoin Cat (SASHA) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Cat (SASHA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Cat (SASHA) Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters. Офіційний вебсайт: https://www.sashacto.com/ Купити SASHA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Cat (SASHA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Cat (SASHA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 48,13K $ 48,13K $ 48,13K Загальна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Циркуляційна пропозиція: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 48,13K $ 48,13K $ 48,13K Історичний максимум: $ 0,00141447 $ 0,00141447 $ 0,00141447 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Cat (SASHA)

Токеноміка Bitcoin Cat (SASHA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Cat (SASHA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SASHA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SASHA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SASHA, досліджуйте ціну токена SASHA в реальному часі!

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