Ціна Bitcoin Cat (SASHA)
Поточна ціна Bitcoin Cat (SASHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.69K USD. Ціна SASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD
- зміна ціни Bitcoin Cat протягом дня — -16.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.81%
|30 днів
|$ 0
|-31.75%
|60 днів
|$ 0
|-52.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-16.81%
-32.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.
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