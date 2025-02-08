Сьогоднішня ціна Bitcoin Cat (SASHA)

Поточна ціна Bitcoin Cat (SASHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.69K USD. Ціна SASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD

- зміна ціни Bitcoin Cat протягом дня — -16.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.43M USD

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