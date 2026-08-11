Сьогоднішня ціна BITCOIN CASH ON BASE

Поточна ціна BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) сьогодні становить $ 0,00461898, зі зміною 1,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCHB до USD становить $ 0,00461898 за BCHB.

BITCOIN CASH ON BASE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 466, з циркуляційною пропозицією у 15,91M BCHB. Протягом останніх 24 годин BCHB торгувався між $ 0,00444175 (мінімум) та $ 0,00463123 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04203677, тоді як історичний мінімум — $ 0,00400165.

У короткостроковій динаміці BCHB змінився на +0,14% за останню годину та на -8,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 265,67.

Ринкова інформація щодо BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Ринкова капіталізація $ 73,47K$ 73,47K $ 73,47K Обсяг (за 24 год) $ 265,67$ 265,67 $ 265,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,47K$ 73,47K $ 73,47K Циркуляційне постачання 15,91M 15,91M 15,91M Загальна пропозиція 15 907 306,364911238 15 907 306,364911238 15 907 306,364911238

Поточна ринкова капіталізація BITCOIN CASH ON BASE — $ 73,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 265,67. Циркуляційна пропозиція BCHB — 15,91M, зі загальною пропозицією 15907306.364911238. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,47K.