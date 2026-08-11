Сьогоднішня ціна Bitcoin Cash II

Поточна ціна Bitcoin Cash II (BCH2) сьогодні становить $ 0,01335526, зі зміною 0,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCH2 до USD становить $ 0,01335526 за BCH2.

Bitcoin Cash II наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 865, з циркуляційною пропозицією у 3,81M BCH2. Протягом останніх 24 годин BCH2 торгувався між $ 0,01331539 (мінімум) та $ 0,01409996 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,09942, тоді як історичний мінімум — $ 0,0098941.

У короткостроковій динаміці BCH2 змінився на +0,07% за останню годину та на -15,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,19K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Cash II (BCH2)

Ринкова капіталізація $ 50,87K$ 50,87K $ 50,87K Обсяг (за 24 год) $ 10,19K$ 10,19K $ 10,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 280,46K$ 280,46K $ 280,46K Циркуляційне постачання 3,81M 3,81M 3,81M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Cash II — $ 50,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,19K. Циркуляційна пропозиція BCH2 — 3,81M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 280,46K.