Ціна Bitcoin Candy (CDY)
Поточна ціна Bitcoin Candy (CDY) сьогодні становить 0.00001662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Candy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.32 USD
- зміна ціни Bitcoin Candy протягом дня — -2.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Candy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Candy до USD становила $ -0.0000023239.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Candy до USD становила $ -0.0000031277.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Candy до USD становила $ -0.000004073618539597264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.50%
|30 днів
|$ -0.0000023239
|-13.98%
|60 днів
|$ -0.0000031277
|-18.81%
|90 днів
|$ -0.000004073618539597264
|-19.68%
Останній аналіз цін Bitcoin Candy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-2.50%
-9.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Among the many questions about bitcoin, the rapid development of quantum computers is like a dark cloud far away from the horizon, which seems distant but disturbing. Bitcoin Candy team will fork Bitcoin Cash at block height 512666, after which some of the improvements proposed by the community will be added to the forked chain. On this new chain we are going to explore quantum-resistant solution of bitcoin based on our cryptography background. Only when we put talk into action can we make bitcoin (cash) great again.
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