Сьогоднішня ціна Bitcoin Candy (CDY)

Поточна ціна Bitcoin Candy (CDY) сьогодні становить 0.00001662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Candy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.32 USD

- зміна ціни Bitcoin Candy протягом дня — -2.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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