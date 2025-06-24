Сьогоднішня ціна Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Поточна ціна Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) сьогодні становить 104 827 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BTC.Z до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Bridged ZED20:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 протягом дня — +4,33%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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