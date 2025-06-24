Ціна Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)
Поточна ціна Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) сьогодні становить 104 827 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BTC.Z до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Bridged ZED20:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 протягом дня — +4,33%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 до USD становила $ +4 352,23.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Bridged ZED20 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4 352,23
|+4,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitcoin Bridged ZED20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
+4,33%
-0,23%
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