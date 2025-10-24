Актуальна ціна Bitcoin Bob сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ₿O₿ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ₿O₿ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitcoin Bob сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ₿O₿ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ₿O₿ на MEXC вже зараз.

Логотип Bitcoin Bob

Ціна Bitcoin Bob (₿O₿)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ₿O₿ до USD:

$0,00046147
$0,00046147$0,00046147
+0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bitcoin Bob (₿O₿) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:34:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03776657
$ 0,03776657$ 0,03776657

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,56%

-1,42%

-1,42%

Актуальна ціна Bitcoin Bob (₿O₿) становить --. За останні 24 години ₿O₿ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ₿O₿ становить $ 0,03776657, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ₿O₿ змінився на -- за останню годину, +0,56% за 24 години та на -1,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 9,69K
$ 9,69K$ 9,69K

--
----

$ 9,69K
$ 9,69K$ 9,69K

21,00M
21,00M 21,00M

21 000 000,0
21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Bob — $ 9,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ₿O₿ — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,69K.

Історія ціни Bitcoin Bob (₿O₿) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Bob до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Bob до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Bob до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Bob до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,56%
30 днів$ 0-24,18%
60 днів$ 0-75,70%
90 днів$ 0--

Що таке Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bitcoin Bob (₿O₿)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bitcoin Bob (USD)

Скільки коштуватиме Bitcoin Bob (₿O₿) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitcoin Bob (₿O₿) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitcoin Bob.

Перегляньте прогноз ціни Bitcoin Bob вже зараз!

₿O₿ до місцевих валют

Токеноміка Bitcoin Bob (₿O₿)

Розуміння токеноміки Bitcoin Bob (₿O₿) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ₿O₿ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bitcoin Bob (₿O₿)

Скільки сьогодні коштує Bitcoin Bob (₿O₿)?
Актуальна ціна ₿O₿ у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ₿O₿ до USD?
Поточна ціна ₿O₿ до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitcoin Bob?
Ринкова капіталізація ₿O₿ — $ 9,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ₿O₿?
Циркуляційна пропозиція ₿O₿ — 21,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ₿O₿?
₿O₿ досяг історичної максимальної ціни у 0,03776657 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ₿O₿?
Історична мінімальна ціна ₿O₿ становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ₿O₿?
Актуальний обсяг торгівлі ₿O₿ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ₿O₿ цього року?
₿O₿ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ₿O₿ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:34:19 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

