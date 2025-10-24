Інформація щодо ціни Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03776657$ 0,03776657 $ 0,03776657 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,42%

Актуальна ціна Bitcoin Bob (₿O₿) становить --. За останні 24 години ₿O₿ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ₿O₿ становить $ 0,03776657, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ₿O₿ змінився на -- за останню годину, +0,56% за 24 години та на -1,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcoin Bob (₿O₿)

Ринкова капіталізація $ 9,69K$ 9,69K $ 9,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,69K$ 9,69K $ 9,69K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin Bob — $ 9,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ₿O₿ — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,69K.