Ціна Bitcoin Atom (BCA)
Поточна ціна Bitcoin Atom (BCA) сьогодні становить 0.04441343 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Atom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.39 USD
- зміна ціни Bitcoin Atom протягом дня — +0.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Atom до USD становила $ +0.00032763.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Atom до USD становила $ -0.0015293320.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Atom до USD становила $ +0.0036775608.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Atom до USD становила $ +0.01069184786735492.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032763
|+0.74%
|30 днів
|$ -0.0015293320
|-3.44%
|60 днів
|$ +0.0036775608
|+8.28%
|90 днів
|$ +0.01069184786735492
|+31.71%
Останній аналіз цін Bitcoin Atom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+0.74%
+10.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin Atom (BCA) brings a truly decentralized way of digital asset exchange – with on-chain atomic swaps on board. By using built-in hash time-locked contracts (HTLCs) and its own HTLC API, Bitcoin Atom attempts to disrupt the way we exchange cryptocurrencies today, giving independence from intermediaries and any centralized entities.
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