Сьогоднішня ціна Bitcoin Atom (BCA)

Поточна ціна Bitcoin Atom (BCA) сьогодні становить 0.04441343 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Atom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.39 USD

- зміна ціни Bitcoin Atom протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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