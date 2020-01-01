Токеноміка BITCOIN Act (BTCACT) Дізнайтеся ключову інформацію про BITCOIN Act (BTCACT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BITCOIN Act (BTCACT) The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Офіційний вебсайт: https://bitcoinact.fun/ Купити BTCACT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BITCOIN Act (BTCACT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BITCOIN Act (BTCACT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,36K $ 55,36K $ 55,36K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,36K $ 55,36K $ 55,36K Історичний максимум: $ 0,486692 $ 0,486692 $ 0,486692 Історичний мінімум: $ 0,00401578 $ 0,00401578 $ 0,00401578 Поточна ціна: $ 0,00554188 $ 0,00554188 $ 0,00554188 Дізнайтеся більше про ціну BITCOIN Act (BTCACT)

Токеноміка BITCOIN Act (BTCACT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BITCOIN Act (BTCACT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCACT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCACT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCACT, досліджуйте ціну токена BTCACT в реальному часі!

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