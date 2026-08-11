Сьогоднішня ціна Bitcoin 2

Поточна ціна Bitcoin 2 (BTC2) сьогодні становить $ 0,074036, зі зміною 1,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTC2 до USD становить $ 0,074036 за BTC2.

Bitcoin 2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 329 264, з циркуляційною пропозицією у 17,95M BTC2. Протягом останніх 24 годин BTC2 торгувався між $ 0,073522 (мінімум) та $ 0,076048 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 36,05, тоді як історичний мінімум — $ 0,01109407.

У короткостроковій динаміці BTC2 змінився на -0,26% за останню годину та на -6,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,97K.

Ринкова інформація щодо Bitcoin 2 (BTC2)

Ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Обсяг (за 24 год) $ 9,97K$ 9,97K $ 9,97K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Циркуляційне постачання 17,95M 17,95M 17,95M Загальна пропозиція 17 954 380,095 17 954 380,095 17 954 380,095

Поточна ринкова капіталізація Bitcoin 2 — $ 1,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,97K. Циркуляційна пропозиція BTC2 — 17,95M, зі загальною пропозицією 17954380.095. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,33M.