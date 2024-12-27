Ціна BitciX (BTX)
Поточна ціна BitciX (BTX) сьогодні становить 0.01244902 USD з ринковою капіталізацією $ 300.16K USD. Ціна BTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitciX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.32K USD
- зміна ціни BitciX протягом дня — +8.74%
- циркуляційна пропозиція – 24.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitciX до USD становила $ +0.00100093.
За останні 30 днів зміна ціни BitciX до USD становила $ -0.0026462769.
За останні 60 днів зміна ціни BitciX до USD становила $ -0.0025586495.
За останні 90 днів зміна ціни BitciX до USD становила $ -0.040376338178018436.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00100093
|+8.74%
|30 днів
|$ -0.0026462769
|-21.25%
|60 днів
|$ -0.0025586495
|-20.55%
|90 днів
|$ -0.040376338178018436
|-76.43%
Останній аналіз цін BitciX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
+8.74%
+49.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitciX Token (BTX) is a digital asset at the center of the Bitci Exchange ecosystem that offers users a variety of benefits. BTX Token holders can benefit from many advantages such as discounted transaction fees, access to premium services, Launchpad, Launchpool and staking opportunities events. The strong infrastructure of Bitci Borsa and the advantages offered by BTX Token enable users to have a more efficient and advantageous experience on the platform.
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