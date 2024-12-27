Сьогоднішня ціна BitciX (BTX)

Поточна ціна BitciX (BTX) сьогодні становить 0.01244902 USD з ринковою капіталізацією $ 300.16K USD. Ціна BTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitciX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.32K USD

- зміна ціни BitciX протягом дня — +8.74%

- циркуляційна пропозиція – 24.11M USD

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