Інформація щодо ціни Bitcicoin (BITCI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,120568$ 0,120568 $ 0,120568 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) -3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +16,35%

Актуальна ціна Bitcicoin (BITCI) становить --. За останні 24 години BITCI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITCI становить $ 0,120568, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITCI змінився на -0,05% за останню годину, -3,38% за 24 години та на +16,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitcicoin (BITCI)

Ринкова капіталізація $ 199,42K$ 199,42K $ 199,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 491,03K$ 491,03K $ 491,03K Циркуляційне постачання 8,45B 8,45B 8,45B Загальна пропозиція 20 817 970 797,0 20 817 970 797,0 20 817 970 797,0

Поточна ринкова капіталізація Bitcicoin — $ 199,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITCI — 8,45B, зі загальною пропозицією 20817970797.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 491,03K.